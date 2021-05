Tornano anche nel 2021 le bancarelle di San Pietro. La presenza è rimasta in forse fino alla giornata di oggi, venerdì 28 maggio, anche se i fieristi hanno continuato a spingere perché fosse consentita. Il via libera è arrivato dopo una riunione tenutasi questa mattina in Comune. Gli esercenti, ovviamente, dovranno rispettare tutte le normative anti-Covid e prendere tutte le precauzioni del caso, a partire dalla messa a disposizione del gel igienizzante per i clienti. In tutto saranno circa 200. Si sta anche approntando, a tal proposito, anche la linea elettrica lungo viale Po.

