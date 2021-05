In seguito alla lettera di sfratto ricevuta dall’associazione Apac Cremona, che ha in gestione la colonia felina di via Bissolati, l’amministrazione comunale si è attivata per cercare di accelerare i tempi per la realizzazione della nuova sede.

“Stiamo cercando di capire come fare ad accelerare i procedimenti tecnici e di conseguenza anche le tempistiche” spiega l’assessore alla partita, Simona Pasquali. “Non avrebbe neppure senso trovare una situazione temporanea, spostando i gatti due volte: per loro sarebbe un trauma”.

Dunque, se lo spazio individuato viene confermato essere quello in via Brescia, è ora urgente recintarlo e attrezzarlo affinché sia fruibile. “Il dirigente di settore è in contatto con le volontarie, e dal canto nostro cerchiamo di fare più in fretta possibila, ma serve che la Fondazione Stauffer ci venga incontro, perché non si può pensare di spostare i gatti in una settimana”. lb

