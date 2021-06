Sono Simone Abeni, 40 anni, residente a Colombaro di Corte Franca, in provincia di Brescia, Maurizio Signoroni, 55 anni, Bruno Bracchi, 67 anni, entrambi di Adro, in provincia di Brescia, i tre italiani morti nel terribile incidente accaduto ieri pomeriggio alla bretella tra l’A1 e l’A21, tra Caorso e Monticelli d’Ongina, direzione Cremona-Brescia. Con loro sono morti anche due marocchini, Az Eddine Er Rahhali, 40 anni, di Covo, in provincia di Bergamo, e Hassan Seddiki, connazionale di 51 anni di Capriolo. Tutti erano operai edili di una ditta di Corte Franca, nel bresciano, che stavano tornando a casa dopo una giornata di lavoro. A Bracchi mancava poco alla pensione.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Cremona alla guida del comandante Federica Deledda. I cinque operai viaggiavano su un Fiat Doblò che ha tamponato un autocarro fermo in coda per un altro incidente. L’impatto ha spinto il Doblò sotto il tir. I cinque occupanti del furgone sono deceduti sul colpo. Gravissime le ripercussioni sul traffico, con il tratto di autostrada chiuso e uscita obbligatoria a Caorso.

Ad assistere alla tragedia, un contadino di San Pietro in Cerro che lavorava nei campi adiacenti. All’origine del tremendo schianto potrebbe esserci una distrazione del conducente del Doblò.

Sara Pizzorni

