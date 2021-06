Procedono gli sfalci d’erba negli spazi pubblici cittadini. In settimana i tagliaerba sono arrivati anche in via della Vecchia Dogana e in parco Fazioli, da dove nei giorni precedenti si era levata la protesta di alcuni residenti e possessori di cani.

Nei giorni scorsi si è concluso l’appalto gestito da Aem per l’affidamento del servizio.

© Riproduzione riservata