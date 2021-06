Manca solo una settimana all’inagurazione della Big Bench, la panchina gigange sul fiume Po che è stata installata in questi giorni a Gerre de’ Caprioli.

La grossa panchina è stata collocata in località Mento e domenica 2 giugno alle ore 17.30 verrà inauguarata ufficialmente. L’opera è stata realizzata su iniziativa del Comune, di Po Grande e di Visit Cremona.

Si tratta della prima installazione in provincia di Cremona, anche se in giro per il Mondo stanno prendendo sempre più piede queste Big Bench.

