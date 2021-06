Gli edifici del liceo scientifico Aselli e della ex scuola media Campi (succursale dell’Aselli e dell’Anguissola) saranno interessati a lavori di consolidamento strutturale per evitare cedimenti in alcuni controsoffitti e alla sostituzione delle luci con led ad alta efficienza energetiche.

Si tratta di due interventi del valore di 250mila euro ciascuno, da poco approvati con delibera presidenziale e finanziati con le somme rese disponibili dallo Stato con diversi provvedimenti in tema di sicurezza in ambito scolastico.

Già la scorsa estate la ditta incaricata di fare le verifiche aveva evidenziato, per l’edificio dell’Aselli, “che in alcune porzioni sono state individuate situazioni riconducibili alla presenza del fenomeno dello sfondellamento, in particolare in 4 spazi e porzione del corridoio al piano secondo”. Si tratta di problematiche “classificate come interventi differibili e quindi non urgenti”.

L’intervento dunque avrà lo scopo di eliminare tutte le situazioni di criticità rilevate nella campagna di indagini sugli elementi portanti orizzontali sia in termini di verifiche strutturali, “sia in termini di verifiche di vulnerabilità allo sfondellamento e degli elementi appesi suscettibili di caduta dall’alto”, oltre alla sostituzione degli attuali corpi illuminanti con luci a led.

Condizioni analoghe sono state riscontrate nell’edificio dell’ex Campi di via Palestro, dove verranno consolidati i solai e sostituiti con led i circa 350 corpi illuminanti esistenti.

Nessun problema, invece, per quanto riguarda la sicurezza statica dei due edifici scolastici: le prove di carico sugli elementi orizzontali assunti come più significativi hanno avuto esito positivo sia in termini di abbassamento, sia in termini di linearità.gb

