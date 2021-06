Iniziano questa settimana le asfaltature in tangenziale e in particolare in alcuni tratti delle vie Zaist, Nazario Sauro e Seminario, tra la rotatoria di via Persico e la rotatoria di via Castelleone. I lavori comporteranno il restringimento della sede stradale, ma sarà sempre garantita una corsia libera di almeno tre metri in semi carreggiata unidirezionale. Il termine dei lavori è fissato entro mercoledì 30 giugno.

Sempre questa settimana sono inoltre programmati lavori di asfaltatura, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, che interesseranno via Casalmaggiore, nel tratto compreso tra via Livelli sino al confine comunale. In questo caso, a causa del restringimento della sede stradale, verrà istituito un senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e movieri su entrambi i lati del cantiere.

Sarà infine asfaltata via Bergamo nel tratto compreso tra la tangenziale e via Ca’ del Binda. Anche in questo caso vi sarà il restringimento della sede stradale, garantendo sempre una corsia libera di almeno tre metri, e l’istituzione del senso unico alternato gestito con segnaletica stradale e movieri su ambo i lati del cantiere. Particolare attenzione sarà posta durante i lavori in prossimità dell’incrocio con via Erno, dove sarà presente un moviere esclusivamente dedicato all’ingresso e all’uscita dei veicoli dalla via.

E’ questo il secondo step di interventi programmati dal Comune e quindi gestiti da AEM Cremona S.p.A. dopo quelli effettuati in maggio in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

© Riproduzione riservata