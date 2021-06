“Non era scontato che si riuscisse ad organizzare anche quest’anno, ma ci siamo riusciti” hanno sottolineato con soddisfazione gli organizzatori del Tanta Robba e del Memorial Robi Telli che in conferenza stampa hanno presentato i dettagli delle proposte estive tra musiche e sport. I concerti dal vivo sono 4, dal 2 al 5 luglio: si parte con Ariete, passando per Ernia e Frah Quintale fino a Samuele Bersani con una offerta che va a coprire più generazioni di appassionati. L’assessore alla Cultura del Comune di Cremona Luca Burgazzi ha sottolineato come il Tanta Robba sia “una delle iniziative più di qualità per la nostra città”.

Anche la parte sportiva offre diverse novità, a partire dalla sinergia tra Telli e Barcella da oggi fusi nel 3xCre. Pietro Ginevra ha parlato della grande collaborazione tra le realtà sportive e gli sponsor della città che si sono ancora una volta spesi affinché Cremona potesse tornare a vivere il 3 contro 3 di basket. Anche quest’anno non mancherà la raccolta benefica.

3 giorni di sport in campo, dunque, a partire dai giovani il 9 di luglio e la novità della serata del torneo con le vecchie glorie del basket cremonese. Il sabato un Camp dedicato ai ragazzi che avranno modo di perfezionarsi per crescere. Da non perdere, come sempre, la gara delle schiacciate del sabato e finali e premiazioni domenica 11 luglio. L’assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi ha ricordato come sia nata la sinergia tra Telli e Barcella e come la collaborazione tra le due associazioni abbia aggiunto valore alla manifestazione.

Cristina Coppola

