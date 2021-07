Fischio di inizio per i Giovedì d’Estate, che ieri sera, giovedì 1° luglio, hanno vissuto la propria serata inauguarale. Dopo la versione ridotta dello scorso anno, per il 2021 all’apertura dei negozi si sono affiancati anche dei dj set allestiti nei locali del centro.

Prima serata di quattro, dunque, che ha visto come filo conduttore lo sport. Presenti in questo senso, le principali società cittadine di discipline che spaziano dal calcio al basket, ma anche, tra gli altri scherma, volley, attività di fiume, tennis ed equitazione.

Negli stand, tante le attività proposte con le società che si sono messe a disposizione per far testare la propria disciplina.

La risposta, in ogni caso, è stata positiva. Il centro è stato popolato dai cremonesi che si sono divisi tra chi ha scelto di cimentarsi in nuove attività e chi semplicemente si è seduto ai tavolini del bar per godersi la serata estiva.

