Dopo Ernia, che non si era potuto esibire a causa del maltempo nella serata di ieri, sabato 3 luglio, anche il concerto di Frah Quintale di questa sera deve essere rimandato. Ad annunciarlo gli stessi organizzatori del Tanta Robba Festival attraverso un post sulla propria pagina Facebook. “Esattamente come il concerto di Ernia verrà recuperato presto – assicurano -: nel giro di qualche giorno vi faremo avere tutti i dettagli delle nuove date. Ci dispiace tantissimo. Dopo mesi di lavoro darvi queste notizie è un tuffo al cuore anche per noi”. Frah Quintale era stato il primo nome della rassegna 2021 ad essere stato annunciato.