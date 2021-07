Il sindaco di Crema, Stefania Bonaldi, è stata interrogata nei giorni scorsi dai pm in seguito alla notifica di chiusura delle indagini per lesioni colpose in marito all’infortunio avvenuto all’asilo nido comunale dove un bambino, lo scorso ottobre, si era schiacciato le dita di una mano in una porta di sicurezza.

Il primo cittadino, oltre a rispondere alle domande dei magistrati, ha depositato una memoria difensiva. “Ora attendo fiduciosamente le conclusioni della Procura”, ha commentato Stefania Bonaldi.

