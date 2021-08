Rientra tra i beni che andranno all’asta a seguito del fallimento dell’impresa Contardi srl, di Fombio, l’area dell’ex parcheggio della Rimorchi Piacenza, lungo via Milano, dopo le ultime case del quartiere Incrociatello: un lotto che secondo le stime del tribunale di Lodi vale 9 milioni 685mila euro e su cui dal 2014 esiste un Piano Attuativo approvato dall’allora amministrazione Perri per la realizzazione di edifici a destinazione direzionale, commerciale, mista (residenziale / commercio di vicinato). LEGGI QUI

Un Piano ambizioso quello presentato al tempo sul terreno dismesso della fabbrica cremonese: 77mila metri quadrati inseriti tra gli Ambiti di trasformazione nel Pgt, su cui erano previste opere viabilistiche interne, una piazza ed edifici direzionali, di media distribuzione commerciale e residenziali. Questi ultimi fino a sette piani nella parte più interna verso la ferrovia, più contenuti quelli verso via Milano. Per una potenzialità di 1000 abitanti nel quartiere periferico tra Cremona e Cavatigozzi.

Il terreno dell’ex Piacenza rappresenta la parte più consistente dei beni che saranno messi all’asta secondo quanto riferisce il quotidiano Il Cittadino di Lodi (data ancora da definire), per un valore complessivo di 15 milioni di euro: appartamenti, capannoni, terreni, uffici, ubicati soprattutto a Codogno e Guardamiglio.

A Cremona la Contardi srl possiede anche due uffici in zona fiera: uno di 700 mq più terrazzo stimato in 862mila euro, e un altro di 230 mq del valore di 254mila euro.

E’ ipotizzabile che nella stessa sede d’asta finisca anche il terreno incolto poco distante dalla ex Piacenza, tornato alla ribalta un paio di settimane fa a seguito del taglio di piante segnalato da alcuni residenti delle case circostanti. Un terreno che nei circa 20 anni di abbandono totale i residenti avevano adottato realizzandovi piccoli orti e giardini.

La procedura fallimentare non è ancora terminata: il prossimo 17 settembre si terrà presso il Tribunale di Lodi una nuova udienza per le domande tardive. Gb

© Riproduzione riservata