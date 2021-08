Nel gennaio dell’anno scorso a Pieve d’Olmi, Patrizia Bonvini, infermiera dell’ospedale di Cremona, era deceduta in seguito ad una fuga di gas nella sua abitazione di via I maggio, dove abitava con il marito e il figlio. Il prossimo 5 settembre alle 16,30 la comunità di Pieve d’Olmi la ricorda organizzando una camminata con partenza da piazza XXV Aprile. Il gruppo si recherà alla Madonnina di Fraganesco, in località Bardella, dove verrà benedetta una panchina dedicata a Patrizia. “Perchè”, come scrivono gli amici sui social, “chi ha dato tanto amore deve riceverne altrettanto”. Tutti sono invitati a partecipare.

