“I tagli degli alberi? Una questione di ambiente e di sicurezza”: il sindaco Gianluca Galimberti interviene sul dibattito accesosi sugli alberi che in questi giorni vengono tagliati, come prevede il programma di abbattimenti delle alberature pericolose per la salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, classificate in classe D dallo studio associato Miceli Solari che ha condotto l’ultima indagine sullo stato di salute degli alberi in città.

“Si tratta di piante definite dagli agronomi a rischio crollo perché a fine vita” ha spiegato il primo cittadino in un video, pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Sono pronto al confronto con tutti, a partire da ambiente e sicurezza”.

Intanto, a partire da novembre, fa sapere il sindaco, si faranno le ripiantumazioni: “Quella è la stagione giusta per questa operazione” continua. “Nel frattempo noi continuiamo l’analisi delle piante cittadine, facendo le dovute valutazioni. Vogliamo migliorare la manutenzione del verde, coinvolgendo cittadini e associazioni”.

