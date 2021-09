Matteo Salvini torna a Pizzighettone per sostenere il sindaco uscente Luca Moggi che, in questo modo, ufficializza anche la propria ricandidatura nel borgo murato. Salvini era già intervenuto durante la campagna elettorale del 2016 quando proprio Moggi corse contro Bruno Tagliati e Giancarlo Bissolotti venendo eletto sindaco. Oltre a Salvini sarà presente anche l’Onorevole Fabrizio Cecchetti, Segretario Regionale Lega Lombarda. L’appuntamento è fissato per domenica 5 settembre alle 17.30 nell’area verde antistante il Rivellino in via Marconi. L’attuale primo cittadino di Pizzighettone ha già incassato il sostegno delle segreterie provinciali di Udc e Fratelli d’Italia in vista delle elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre.

