scomparsa a Regona

Le indagini dei Carabinieri di Cremona avrebbero escluso l’intervento di terze persone nella morte della donna 72enne di Regona, il cui corpo ormai primo di vita è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì nel Serio Morto, a ridosso di un ponte. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, si tratterebbe quindi di una caduta accidentale o di un gesto voluto, sebbene a supporto di quest’ultima ipotesi non siano stati rinvenuti biglietti di addio. Quindi lo scenario più probabile è proprio quello dell’incidente.

La 72enne era scomparsa dalla propria abitazione, a Regona, dove viveva con il marito, nella serata di martedì. Dopo essere uscita di casa per una passeggiata, infatti, non vi aveva più fatto ritorno. Le ricerche, da parte di Carabinieri e Vigili del Fuoco, con tanto di droni, unità cinofila, elicottero e sommozzatori, erano proseguite per tutta la giornata, fino al tragico ritrovamento.

Le ricerche erano partite proprio da Regona, dove alcuni residenti avevano raccontato di averla vista aggirarsi con aria disorientata tra alcune cascine. Sembra infatti che soffrisse di patologie che la portavano a volte a trovarsi in stato confusionale. LaBos

