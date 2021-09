E’ stato presentato ieri pomeriggio nelle sale del Comune di Cremona il libro “Avvocati di Cremona e Crema – Spigolature storiche dal Medioevo ad oggi”, il nuovo lavoro dedicato all’avvocatura dell’ex magistrato Francesco Nuzzo, studioso, storico, archivista di Stato e autore di numerose pubblicazioni.

Dopo la presentazione alla stampa, avvenuta lo scorso 6 settembre, ieri l’opera è stata illustrata in Comune, alla presenza, oltre naturalmente dell’autore, del sindaco Gianluca Galimberti, del presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti, della presidente dell’Ordine degli avvocati Marzia Soldani, della presidente della sezione penale del tribunale di Cremona Maria Stella Leone in rappresentanza della presidente del tribunale Anna di Martino, dell’attuale direttrice dell’Archivio di Stato Valeria Leoni e della ex direttrice Maria Luisa Corsi. Per le disposizioni anti Covid, le presenze non hanno potuto superare le trenta persone.

Il volume è stato fortemente voluto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, impegnato a conservare il proprio patrimonio storico. Nel libro c’è la storia del territorio cremonese e dell’avvocatura. Un quadro della cultura di Cremona e della professione dell’avvocato.

L’opera sarà presentata anche a Crema nella sede del Museo il prossimo 19 ottobre, alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Crema Stefania Bonaldi.

