Grazie a due ori olimpici (Rodini e Desalu) e ad altri indicatori, la provincia di Cremona passa dalla 22esima alla quarta posizione su 107 nella classifica generale dell’indice di sportività pubblicata questa mattina dal Sole24Ore. Ad appena una manciata di punti da Genova, la terza classificata: 870 punti contro 884. Sul gradino più alto Varese (1000) e poi Trento (984).

A parte lo scorso anno, Cremona si era già piazzata in ottima posizione nel 2019, quando fu quinta.

Quattro le macrocategorie considerate, al cui interno sono specificati 32 sotto indicatori.

Come detto, l’indicatore più rilevante è quello della “struttura sportiva” che prende in considerazione tra l’altro i risultati di Tokyo: siamo secondi in Italia per i piazzamenti delle donne e sesti per gli uomini. Ma nella macrocategoria “sport e società”, Cremona raggiunge una importante terza posizione alla voce “sport e disabilità”.

Ottimi risultati anche per il comportamento delle società cremonesi sulla base del criterio della miglior resistenza alle restrizioni anti contagio (settimi su 107).

La provincia è poi sesta per “sport di squadra” in generale, e in particolare: decima per calcio professionisti, nona per il basket, 13esima per il volley. Tra gli “sport individuali”, è 11esima per gli sport dell’acqua (ma 43esima per il nuoto).

Alla voce “sport e società”, oltre al bronzo per “sport e disabilità”, Cremona è sesta in “sport e storia” e 34esima tra le “culle olimpiche”, categoria che considera i luoghi di nascita degli atleti.

16esima in classifica per consistenza delle imprese legate allo sport e 17 esima per quanto riguarda sport e bambini. gb

