Si è insediata la nuova dirigente della cultura in comune a Cremona, Chiara Bondioni. Lunedi, suo primo giorno di lavoro, è stata accolta dall’assessore alla Cultura Luca Burgazz: una giornata piena di incontri e riunioni in previsione della presentazione dei programma autunnali. Prima dello svolgimento del concorso predisposto dal Comune, il posto vacante, dopo che era andata in pensione Maurizia Quaglia, è stato coperto in questi mesi da Lamberto Ghilardi.

Chiara Bondioni ha lavorato prima nell’ente provinciale, e poi è diventata responsabile del Servizio Distretto Culturale della città di Cremona. L’incarico, come per il resto dei dirigenti , durerà fino alla fine del mandato del sindaco Gianluca Galimberti.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata