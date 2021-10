Prime operazioni propedeutiche al senso unico che l’amministrazione comunale intende sperimentare nel tratto di via Bissolati tra via santa Tecla e piazza 24 Maggio. Oggi sono iniziati i lavori di posa di parte della segnaletica, con l’abolizione degli stalli per le auto di fronte al campus di santa Monica. Disagi per i titolari delle attività che lamentano di non essere stati informati.

© Riproduzione riservata