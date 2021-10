Leggi anche: 30 Ott 2021 Frontale a Gallignano

Morto un 27enne cremonese

Una giovane vita spezzata nello spazio di un attimo, portando con se fiumi di dolore. E’ Diego Simonetti, metalmeccanico di Soresina, 27 anni appena compiuti, la vittima del terribile incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di sabato a Gallignano, frazione di Soncino.

Il giovane viaggiava a bordo di una Ford Fiesta, lungo la SS498, proveniente dalla Bergamasca, in direzione Soncino quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Dacia Daster, condotta da F.M., 29enne milanese. L’impatto è stato inevitabile.

Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto poco dopo, e tutti i tentativi di rianimarlo: per il giovane Diego non c’è stato nulla da fare. Il 29enne è stato invece trasportato all’ospedale di Crema, con ferite serie, ma non in pericolo di vita.

Diego, metalmeccanico, originario di Casalmorano, ma dallo scorso luglio trasferitosi a Soresina con la mamma, la sorella e la nonna, lascia nel dolore famiglia e amici. Molti in queste ore lo stanno ricordando sui social network. lb

