Un altro furto in abitazione nel quartiere Boschetto, questa mattina, in via delle Querce, dove cresce la tensione dei residenti per la sequela di effrazioni e case messe a soqquadro nelle ultime due settimane. Questa mattina i ladri hanno messo a soqquadro la villetta di una persona anziana, scassinando la finestra e asportando preziosi.

Tre colpi con altrettante denunce erano avvenuti nell’arco di pochi giorni, in altrettante villette di via Dante Bernamonti; un quarto era stato sventato per un soffio da un vicino di casa che aveva notato due persone aggirarsi nel giardino confinante. In precedenza, stando a quanto risultava al presidente del Quartiere Gianrosario Tamburini, altri due furti erano avvenuti al Migliaro.

Testimoni dicono di aver visto in più di una circostanza, due soggetti vestiti con tute da tecnici che inizialmente non destavano sospetti aggirarsi attorno alle case; oltre ad una Seat nera parcheggiata in via Bernamonti proprio nei giorni in cui sono stati commessi i furti.

