Sono ricominciate questa mattina, dopo una settimana di sosta, le operazioni per il rifacimento del manto stradale in via Persico, tra via santa Cristina e l’inizio di Persichello, dove da giorni alcuni residenti lamentavano lo stop dei lavori con coseguente accumulo di polvere fin dentro le abitazioni.

Questa mattina l’impresa sta completando la rimozione del vecchio asfalto ed entro la giornata dovrebbe essere posato il primo strato.

In questo tratto di via Persico però continua ad esistere il problema degli eccessi di velocità. Come testimonato da alcuni residenti che questa mattina assistevano ai lavori, i semafori che dovrebbero limitare la velocità ai 50 all’ora in realtà non lo fanno.

© Riproduzione riservata