L’ex vice presidente della passata gestione dell’associazione Zoofili cremonesi Cheti Nin, condannata in via definitiva il 6 ottobre del 2017 ad un anno e tre mesi di reclusione, pena sospesa, per le uccisioni di animali all’interno del canile di Cremona, vorrebbe essere reintegrata all’interno dell’associazione dalla quale era stata espulsa, ora sotto la guida della presidente Alessandra Bonvicini. Per questo motivo ha agito in sede civile, chiedendo un provvedimento d’urgenza per essere riammessa, sia come associata che come volontaria. Alla richiesta si è opposta l’attuale gestione dell’associazione, rappresentata dall’avvocato Giorgio Maione. “Siamo fermamente contrari”, ha detto il legale, “in quanto riteniamo che la richiesta della Nin sia incompatibile con quanto sostenuto dalla Cassazione”. Il giudice Antonia Gradi si è riservata la decisione.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata