Sarà rimesso a nuovo il parco Rita Levi Montalcini, l’area verde sorta sui terreni dell’ex consorzio agrario tra via Dante e via Vecchia Dogana. Il Comune sta predisponendo il progetto definitivo che prevede la sistemazione della pavimentazione dei percorsi pedonali, la messa a dimora di nuove essenze arboree ed arbustive, la posa di arredi e di attrezzi fitness, per una spesa complessiva di 99.661 euro. Contestualmente è stato conferito un incarico professionale a un tecnico per la redazione di progetto esecutivo, direzione lavori e stesura del Certificato di Regolare esecuzione. E’ stata individuata l’ingegnere Paola Pianta di Castelleone.

La riqualificazione dell’area verde rientra in un piano comunale teso a migliorare la fruibilità e il decoro anche nell’ottica di una migliore sicurezza sociale. Il parco è stato più volte al centro delle polemiche dei residenti per la cattiva manutenzione dei percorsi interni ma anche per l’area cani.

© Riproduzione riservata