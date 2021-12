Dopo un lungo degrado, più volte segnalato, sarà riqualificato il parco intitolato a mons. Maurizio Galli, situato tra le vie Ferragni e Argine Panizza. Su proposta dell’Assessore al Verde Rodolfo Bona la Giunta oggi ha dato il via libera ai lavori. Il progetto di riqualificazione, che recepisce le richieste avanzate dal Comitato di Quartiere 9, prevede la messa a dimora di quindici nuove piante (tra le quali nespoli, prugnoli, cornioli e aceri platanoidi), saranno inoltre posate una siepe e la relativa protezione dell’area riservata allo sgambamento dei cani, che sarà dotata di impianto di irrigazione per garantire l’attecchimento della siepe. Infine, oltre alla sistemazione dei vialetti, sarà posata una nuova fontanella. Il costo complessivo dei lavori è di circa 25.000,00 Euro.

“Il parco necessita di un intervento di miglioramento qualitativo sia per quanto riguarda le alberature che per i vialetti. In particolare è previsto il miglioramento dell’area riservata allo sgambamento dei cani attraverso la sostituzione graduale di tutte le recinzioni metalliche con una siepe che garantisca il necessario contenimento degli animali: in questo modo verrà incrementata la qualità ambientale e la fruizione complessiva del parco. Desidero ringraziare il Comitato di Quartiere e la sua presidente, Maria Cristina Arata, per la proficua collaborazione”, dichiara l’Assessore Bona.

