Un progetto partito a livello nazionale per valorizzare le foreste. Il Soroptimist Cremona ha organizzato nel pomeriggio un convegno con al centro l’importanza del legno, e quindi delle foreste, per la costruzione dei violini. Il convegno rientra in un progetto che vedrà la piantumazione di 5 mila abeti rossi in val di Fiemme, nella foresta distrutta dalla tempesta Vaia.

