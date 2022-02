Nuovo ingresso nella Questura di Cremona. Prende servizio alla Polizia di Stato il primo dirigente Giovanni Meuli, capo della Divisione Anticrimine. Meuli prende il posto della collega Adele Belluso, tornata a Piacenza nel ruolo di direttore della scuola allievi agenti di polizia. Il nuovo dirigente, 56 anni, milanese, è stato presentato dal questore Michele Davide Sinigaglia. “Un amico”, lo ha definito il questore, “‘per il comune passato alla Questura di Milano, dove Meuli ha svolto l’importante attività di ordine e sicurezza pubblica, essendo stato vice dirigente della Digos”. La Divisione Anticrimine è un ufficio che il questore ha definito “strategico” e “delicato” per la gestione di gran parte dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali, assicurando, nello stesso tempo, l’esercizio delle attribuzioni delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

Il questore si è detto soddisfatto del nuovo arrivo, che va a rinforzare il quadro dirigenziale, augurandogli un proficuo lavoro. Un ringraziamento sentito lo ha fatto anche alla dirigente Adele Belluso per il lavoro svolto a Cremona e per essere stata al centro anche di molte iniziative, come la promozione di convegni e incontri in materia di violenza di genere.

“Mi appresto ad affrontare una grande sfida e un nuovo ufficio dalle tante sfumature”, ha detto a sua volta il nuovo dirigente, che ora dovrà conoscere il territorio cremonese e le sue problematiche.

Sara Pizzorni

