Il Cavalier Giovanni Arvedi è entrato oggi per la prima volta all’Ast (Acciai Speciali Terni), la più grande acciaieria dell’Umbria, da poco acquisita dal Gruppo Arvedi.

“La cosa più gratificante che ho visto arrivando qui è la bandiera italiana, che tutti ci entusiasma, e che è il miglior benvenuto che potessi avere” ha esordito il cavaliere al suo ingresso.

“Fio ad ora non eravamo mai riusciti a entrare negli impianti per delle limitazioni imposte dalla Comunità Europea” ha sottolineato Arvedi. “Ora dobbiamo quindi capire qual è la situazione attuale: non si può costruire un nuovo piano di una casa senza conoscerne prima le fondamenta e quanto già c’è. Quindi ora dobbiamo imparare come funziona qui, per poi definire i nuovi piani aziendali e proporre delle soluzioni”.

© Riproduzione riservata