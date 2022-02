In via Giuseppina, operai al lavoro anche questa mattina per la rifinitura della pista ciclabile lungo i marciapiedi. Rispetto a due giorni fa, quando c’era solo una lunga striscia rossa, si stanno disegnando le linee bianche e perfezionando gli attraversamenti pedonali. A dispetto delle pesanti critiche, più o meno ironiche, comparse i questi giorni sui social, i pareri raccolti in mattinata tra pedoni e ciclisti sono di un generale apprezzamento per l’opera.

Le critiche più frequenti riguardano la possibilità che si crei conflitto tra pedoni e ciclisti, vista la ristrettezza dello spazio riservato ai primi in molti punti del tracciato, ad esempio tra l’angolo con via Novati e il cavo Cerca. Inoltre, come mostra la foto, risulta impossibile non invadere la corsia ciclabile, quando ad incrociarsi sono due passeggini, deambulatori di persone con difficoltà a camminare, o carrozzine:

Quasi un anno fa, a progetto ormai approvato, la Fiab – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Cremona – aveva chiesto al Comune un confronto prima che iniziassero i lavori. Da un monitoraggio effettuato il 16 aprile e il 7 maggio erano stati conteggiati 1300 passaggi di ciclisti in nove 0re di rilevazione in due distinte postazioni, una in corrispondenza del negozio Michelotti (ora ristorante cinese) dove non c’era pista ciclabile su marciapiede; e un’altra a est della scuola B.M. Visconti dove è da tempo presente una ciclabile su marciapiede affiancata al corridoio pedonale.

“La preoccupazione che Fiab indirizza al Comune – aveva affermato Piercarlo Bertolotti, presidente Fiab Cremona – già protocollata a novembre scorso con proposte dettagliate, ora viene supportata da numeri che prima non si potevano prendere a causa chiusure Covid. Riteniamo che la tipologia di pista scelta in progetto, monodirezionale sui marciapiedi, tenderà ad aumentare il conflitto tra pedoni e ciclisti nei punti nevralgici, impedendo di fatto l’utilizzo della strada agli utenti che per esigenze di spostamenti rapidi (casa-lavoro) tendono a pedalare ad una di una velocità leggermente più elevata”.

A momento Fiab non ha preso posizione, lo farà probabilmente la prossima settimana. gb

