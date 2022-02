E’ una ditta della provincia di Caserta ad essersi aggiudicata l’appalto per la costruzione del secondo lotto del parcheggio multipiano di fianco al cavalcavia del cimitero. La CGT srl di Carinaro si è aggiudicata il lavoro, con uno sconto di oltre il 22% sull’importo a base della gara: da 1.002.000 euro a 737.818.

L’impresa in realtà è stata l’unica a presentare l’offerta, su ben 14 ditte invitate dal Comune secondo la procedura negoziata che si è conclusa a inizio febbraio.

Dunque può riprendere il cantiere tra via Dante e via Vecchia Dogana, interrotto da diverso tempo. E’ l’AEM a finanziare l’opera che porterà il parcheggio a servizio dei pendolari (ma non solo) a oltre 500 stalli gratuiti.

In cambio l’azienda patrimoniale otterrà dal Comune la gestione di un centinaio di parcheggi a pagamento in zone della città ad alta rotazione. Ancora da individuare gli stalli. gb

