L’articolo sulla nuova pista ciclabile di via Giuseppina del 12 febbraio scorso Via Giuseppina: critiche dai social, ma pareri positivi tra i passanti riportava una inesattezza circa il negozio Michelotti, erroneamente citato come “ora ristorante cinese in via Giuseppina”. Michelotti è presente a Cremona da 80 anni, ed occupa i locali di via Giuseppina 11/F.

Ce ne scusiamo con i titolari e i lettori.

