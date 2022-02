Convocazione urgente della commissione taxi: la richiesta, inviata all’assessore Barbara Manfredini, è pervenuta da Cna e Confartigianato, in sebuito alla vicenda del tassista arrestato. “Nelle scorse settimane l’indagine e l’arresto ai domiciliari del tassista Giovanni Carrera hanno scosso l’opinione pubblica cremonese” scrivono le associazioni di categoria.

“L’episodio, avvenuto durante un servizio pubblico, ci ha profondamente indignati e sta danneggiando tutta la categoria dei tassisti. L’incidente ha rischiato di compromettere la vita di un giovane ragazzo a cui auguriamo una pronta e completa guarigione.

Da parte del Comune ci saremmo aspettati una netta presa di posizione e la sospensione, venendo meno il requisito dell’onorabilità, della licenza e la costituzione come parte civile. Per questa ragione chiediamo al Comune di convocare urgentemente la commissione taxi. Questa sarà anche l’occasione per avere un aggiornamento in merito allo spostamento della postazione dei taxi di piazza Roma, annunciata da tempo e mai resa operativa”.

