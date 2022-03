Non proprio un’adesione clamorosa, ma soddisfacente, quantomeno migliore rispetto al centro vaccinale di Mantova dove ieri, primo giorno di somministrazione del nuovo vaccino Novavax, non si è presentato nessuno. All’hub di Cremona Fiere gestito dall’Asst Cremona, sono state 26 le prime vaccinazioni con il siero che, data la sua formulazione in proteine ricombinanti, dovrebbe convincere una buona parte di coloro che non si sono fidati del vaccino a mRna.

Ieri a Cremona sono state effettuate in tutto 512 vaccinazioni. A livello regionale sono state 276 quelle con il nuovo vaccino, di cui 14 nella fascia 50-59 anni, 53 in quella 60-69, 36 tra i 40-49enni.

Ancora pochi i giorni di funzionamento nell’hub in Fiera, il 3 marzo sarà l’ultimo, quindi dal 7 marzo sarà attiva la sede di Sapiens a Costa S. Abramo.

ORARI DI APERTURA HUB CREMONAFIERE (fino al 3 marzo) lunedì e giovedì, dalle 8:00 alle 18:00; martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 sabato e domenica chiuso.

L’ultimo giorno di apertura, giovedì 3 marzo, l’Hub CremonaFiere sarà aperto dalle 8:00 alle 13:00. ORARI DI APERTURA HUB SAPIENS (dal 7 marzo)

Lunedì e giovedì, dalle 13:00 alle 18:00; Martedì, mercoledì e venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 Sabato e domenica chiuso.

