E’ il 1° aprile la data che segnerà il passaggio sostanziale dei servizi di centro diurno e di Rsa della Fondazione “Luigi Mazza” di Pizzighettone sotto il controllo dell’Istituto “Vismara-De Petri” di San Bassano.

Quest’ultimo, infatti, ha avviato nel novembre 2021 il progetto di fusione per incorporazione della struttura pizzighettonese e a gennaio 2022 aveva presentato istanza di voltura dell’accreditamento dei due servizi ad Ats.

Ora proprio Ats ha dato il via libera alla voltura dell’accreditamento sia per il centro diurno integrato per anziani che dell’unità d’offerta residenza sanitario assistenziale a favore del “Vismara” a decorrere dal 1° aprile. Si procederà poi con la stipula del contratto provvisorio per il 2022 con il soggetto gestore subentrante al “Mazza”, cioè lo stesso “Vismara”.

Il Centro Diurno del Mazza può contare su 15 posti disponibili, mentre l’Rsa è abilitata all’esercizio ed accreditata per 96 posti letto.

