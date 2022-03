Speciale annullo filatelico emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico e distribuito da Poste Italiane in occasione del centenario della nascita di Ugo Tognazzi: la cerimonia guidata da Claudio Vescovi, Coordinatore commerciale aree Centro-Nord di Poste Italiane Filatelia, si è svolta nel Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona, che insieme con il Cinema Filo ospita i numerosi eventi in programma.

I figli di Tognazzi Ricky e Gianmarco, impossibilitati a partecipare causa indisposizione, sono intervenuti in videocollegamento, con la promessa di essere nella città del torrazzo il prossimo autunno per la Festa del Torrone, quando il Comune – ha annunciato l’Assessore al Turismo Barbara Manfredini- renderà Tognazzi “la quarta T di Cremona”. La giornata è proseguita poi con un convegno che ha messo in luce l’eredità di Ugo Tognazzi. f.priori

