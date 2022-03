“Grazie di cuore a Luca Vialli e in bocca al lupo per la partita di stasera”. Inizia così la storia di Fedez, apparsa poco prima delle 21.00 di oggi, giovedì 24 marzo, sul suo profilo Instagram, in cui racconta di aver ricevuto una telefonata dallo stesso Vialli qualche giorno prima dell’operazione a causa di raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Fedez, marito dell’imprenditrice digitale cremonese Chiara Ferragni, ha quindi spiegato: “Fino a qualche giorno fa non ci conoscevamo nemmeno, poi una telefonata pochi giorni prima dell’intervento che difficilmente dimenticherò”. “Spero – ha concluso – di poter dare un po’ di supporto alle persone come tu hai fatto con me. Davvero con il cuore”.

