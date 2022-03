Non si fa attendere la risposta di Andrea Virgilio, vicesindaco e titolare della delega ai Lavori Pubblici, alla polemica di Forza Italia sul piano delle opere pubbliche che andrà in approvazione domani. Una polemica che per Virgilio “conferma ancora una volta due cose: la prima è che questo soggetto politico sempre più isolato nelle sue iniziative, tiene però in ostaggio la minoranza, esercitando una opposizione spesso priva di argomentazioni; la seconda è che anche dall’opposizione Forza Italia conferma la sua assenza di credibilità”.

Virgilio torna al quinquennio di amministrazione del centrodestra (2009 – 2014), quando proprio Carlo Malvezzi e Federico Fasani erano in giunta: “A proposito di opere pubbliche – afferma – quando governava Forza Italia approvava progetti esecutivi su infrastrutture che poi non è mai riuscita a realizzare, si spendevano dunque risorse per la progettazione mettendo poi nel cassetto quelle proposte, quando invece le realizzava lo faceva in contrasto con la volontà dei cremonesi, penso per esempio al cavalcavia di San Felice.

Domani andremo invece ad approvare un bilancio delle opere pubbliche straordinario nella quantità di interventi e nella qualità. Oltre 30 milioni di euro per la rigenerazione urbana, per il recupero delle piazze del centro storico, per interventi nelle periferie. Metteremo 10 milioni sull’edilizia scolastica e risorse strutturali anche per l’edilizia pubblica residenziale e per i poli culturali della città, da palazzo Grasselli, al Ponchielli, fino al museo del Violino.

Nel 2022 partiranno inoltre i lavori in via dell’Annona e sulla tangenziale, le risorse per l’illuminazione pubblica e per le asfaltature sono invece stanziate nella spesa in conto capitale e non nel piano delle Opere Pubbliche e questo dimostra che Forza Italia non è nemmeno in grado di leggere i bilanci.

Rispetto a Cavatigozzi mi chiedo se un partito che ha inaugurato un finto cantiere e lo ha spacciato per una pista ciclabile abbia ancora voce in capitolo nel fare polemiche su un contesto che è all’attenzione di questa amministrazione: gli interventi presso la palestra lo dimostrano così come il percorso in atto per recuperare le risorse finalizzate a un intervento finalmente risolutivo sulla viabilità nella zona industriale”.

