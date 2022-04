Sono liberi, Luigi Gallozzi, 35 anni, e Raffaele Scarano, 30 anni, i due napoletani con alle spalle precedenti penali arrestati dalla polizia per truffa aggravata ai danni di un’anziana e resistenza a pubblico ufficiale. I due, comparsi oggi davanti al giudice per il processo per direttissima, patteggeranno nell’udienza del prossimo 6 maggio. Difesi dall’avvocato Monica Nichetti, hanno ammesso le loro responsabilità. Gallozzi, sposato con tre figli, è disoccupato e percepisce il reddito di cittadinanza. Per Scarano, invece, lo percepisce la moglie. A Cremona e Piacenza non potranno mettere piede per tre anni.

I due, che giravano a bordo di una Fiat 500 noleggiata a Napoli, stavano pernottando da alcuni giorni in un albergo a Piacenza ed erano tenuti d’occhio dagli investigatori. Giovedì alle 10 hanno raggiunto Gadesco Pieve Delmona per portare a termine la truffa, raggiungendo l’abitazione di un’anziana che uno dei due aveva contattato poco tempo prima fingendosi avvocato. Alla donna, di 85 anni, era stato comunicato che il figlio aveva avuto un incidente e che se voleva evitarne l’arresto avrebbe dovuto pagare 6.500 euro in contanti o preziosi. La donna ha quindi messo i monili in un sacchetto e ha atteso l’arrivo del sedicente operatore delle forze dell’ordine, che altri non era che Scarano, che ha ritirato il sacchetto con il bottino.

I due, però, erano pedinati dalla polizia che li ha inseguiti lungo via Mantova e recuperato il sacchetto che poco prima i truffatori, vistisi braccati, avevano gettato dal finestrino.

Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata