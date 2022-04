Non finiscono i colpi di scena nella 36esima giornata di Serie B. Dopo il ko del Monza a Frosinone, frenano nelle gare delle 18.00 anche Benevento e Brescia. I campani, passati in vantaggio grazie al gol di Barba a fine primo tempo, si fanno rimontare nella ripresa dalla Ternana (a segno Donnarumma e Partipilo). Con questo ko interno, la squadra di Caserta manca l’aggancio alla Cremonese seconda.

Il Brescia, invece, fallisce la possibilità di portarsi ad una sola lunghezza dai grigiorossi facendosi raggiungere sull’1-1 nel recupero dalla Spal. Per la formazione di Venturato in gol il cremonese Latte Lath. La Cremonese rimane così sola in seconda posizione, ultima utile per conquistare la promozione diretta quando mancano due giornate alla fine nelle quali la squadra di Pecchia affronterà l’Ascoli allo Zini e il Como in trasferta all’ultimo turno. Ora il destino torna nelle mani dei grigiorossi.

© Riproduzione riservata