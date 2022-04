La Corte di Cassazione ha emesso condanna definitiva nei confronti del Comune di Cremona in merito alla morte da amianto di cui era stato vittima il 29 maggio 2004 Ottorino Cervi, l’operaio dell’ex Centrale del latte deceduto per mesotelioma da esposizione di amianto.

E’ la prima sentenza definitiva che riconosce la morte per amianto. L’amministrazione dovrà risarcire le figlie Oriana e Laura, rappresentate dall’avvocato Ezio Bonanni. A ciascuna andrà una somma di 165.000 euro, così come era stato stabilito il 4 marzo del 2019 dal giudice di Brescia Daniela Fedele, della seconda sezione civile della Corte d’appello, in seguito al ricorso presentato dai famigliari di Cervi che al Comune avevano chiesto 900.000 euro di danni morali e biologici. Nel 2015 il Comune era stato assolto per “insufficienza di prove di una esposizione significativa e massiccia del signor Cervi all’amianto nel corso degli anni lavorativi”, tanto che il medico del lavoro “giungeva alla conclusione che lo stesso fosse stato esposto a inalazione certa, ma intermittente a piccole quantità di polveri e fibre di amianto”.

Sara Pizzorni

