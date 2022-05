Non ce l’ha fatta Zakaria Enaji, il 16enne di Maleo (Lodi) rimasto coinvolto nel terribile schianto durante il giorno di Pasqua lungo la Codognese al bivio per Roggione, frazione di Pizzighettone. Il ragazzo era infatti ricoverato all’ospedale di Bergamo, ma non si è mai ripreso e nella giornata di ieri, sabato 30 aprile, è venuto a mancare.

Il 16enne viaggiava su uno scooter insieme ad un 15enne quando è avvenuto lo scontro con una Citroen Saxo condotta da un 21enne di Pizzighettone. Le condizioni di Zakaria erano apparse subito critiche, tanto che era stato necessario attivare l’intervento dell’elisoccorso che lo aveva trasportato al Papa Giovanni XXIII dove era stato sottoposto ad un’operazione alla testa.

