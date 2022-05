Successo a Cremona l’appuntamento con l’azalea della ricerca, fiore che in 38 anni è diventato simbolo della festa della mamma e prezioso alleato per la salute al femminile. Attraverso il contributo raccolto dai volontari di Airc nel tempo sono stati raccolti oltre 280 milioni di euro. Risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti.

Nella giornata di domenica molti i cittadini che si sono recati Galleria XXV Aprile, in Piazza del Comune sotto la Bertazzola, sul sagrato delle chiese di Sant’Agata, San Luca e Sant’Abbondio e all’Iper Cremona2 di Gadesco, per acquistare il fiore dedicato alla festa della mamma, ma anche alla salute. A chi ha acquistato il fiore è stata consegnata anche la guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e tre salutari ricette firmate dall’ambasciatrice Airc Antonella Clerici, dalla foodblogger Monica Papagna e dallo chef Stefano Sforza.

© Riproduzione riservata