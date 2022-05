Piano Comunale del Verde entro sei mesi: il Comune ha affidato l’incarico per la redazione del nuovo strumento che dovrà regolare la gestione e la manutenzione del verde pubblico cittadino. Espletata la procedura pubblica a cui si erano presentati 12 candidati, l’incarico è stato affidato alla associazione temporanea di professionisti con capofila l’architetto paesaggista veneziano Gianluca Ramo. Ad affiancarlo, quattro altri esperti nei settori di paesaggio, urbanistica, botanica, agraria: Luca Del Fabbro Machado, Eleonora Cheschin, Pierluigi Martorana.

Avranno tempo 180 giorni, per stilare il Piano, il primo per la città di Cremona dove il verde pubblico è da sempre fonte di polemiche per la difficile manutenzione. Un milione e 600mila euro il costo medio di gestione del patrimonio verde comunale nell’arco di un quinquennio. 25mila il costo dell’incarico.

E’ una legge del 2013 a prevedere la stesura di uno strumento pianificatorio per parchi e giardini che tenga conto anche della sostenibilità nelle pratiche di gestione. Tra le indicazioni date dal Comune nel disciplinare d’incarico, c’è anche la riduzione dei rifiuti prodotti dai nuovi interventi, utilizzando ad esempio materiali riciclati, contenendo i consumi energetici e le emissioni inquinanti.

A dare impulso al Piano, che faceva parte delle linee programmatiche del sindaco Galimberti, hanno influito anche le polemiche della scorsa estate durante i tagli delle robinie in fono a viale Po e di altre piante considerate pericolose in diverse zone della città. Da allora c’è stata un ‘accelerazione da parte del Comune nell’affrontare questo capitolo. L’ultimo passo in questa direzione, quasi contestuale all’incarico per il Piano, è stata la nomina dei componenti della Consulta del verde, anche questo uno strumento nuovo e mai varato prima a Cremona, con lo scopo, tra l’altro, di costituire un raccordo tra cittadinanza e scelte dell’amministrazione. La nuova Consulta dovrebbe essere convocata a breve.

