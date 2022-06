Quello celebrato oggi dalle Fiamme Gialle è l’ultimo anniversario a Cremona per il comandante provinciale, colonnello Cesare Maragoni, che dall’11 luglio guiderà la guardia di finanza della provincia di Biella. A Cremona al suo posto arriverà il colonnello Massimo Dell’Anna, che lascerà il Comando di Taranto.

Un discorso sentito e denso di risultati operativi, quello del comandante Maragoni, che ha ricordato le indagini svolte che la guardia di finanza sta svolgendo nel settore dei bonus edilizi e delle altre misure economiche a sostegno di famiglie, imprese, partite IVA e lavoratori. “Nel solo comparto dei bonus edilizi”, ha spiegato il colonnello: “nell’arco di 3-4 mesi, gli approfondimenti eseguiti hanno permesso di accertare la fittizietà di crediti fiscali per 5,6 miliardi di euro, di sequestrarne 2,5 miliardi e di acclararne l’avvenuta monetizzazione presso gli intermediari finanziari per 2 miliardi circa”. E poi “gli interventi realizzati per dare tempestiva attuazione ai provvedimenti disposti, a livello europeo, in relazione all’escalation militare in Ucraina. Nell’arco di poche ore dalla definizione delle liste dell’Unione Europea, abbiamo provveduto a congelare patrimoni riconducibili ai soggetti di interesse per 1,8 miliardi di euro. Una rapidità d’intervento e un’efficienza che hanno suscitato generalizzati apprezzamenti a livello internazionale e l’ammirazione della stampa estera.

E, ancora, ci sono le iniziative messe in campo per garantire un adeguato presidio dei fondi del PNRR. Un fronte su cui saremo chiamati a profondere il massimo impegno per impedire che risorse così decisive per il rilancio del sistema economico siano erose o falcidiate da frodi, abusi e malversazioni. Anche questo un ambito in cui, come per tutti gli altri segmenti della nostra missione istituzionale, saranno preziose le proiezioni oltre confine e il network di esperti economico- finanziari del Corpo all’estero. Sono 26 oggi gli anelli di questa rete, competenti per 75 Paesi e 6 Organizzazioni Internazionali. Il fulcro di un dispositivo con ramificazioni in tutte le principali Agenzie Europee, come Europol, Olaf, Frontex e Cepol, volte a favorire lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri e a condurre operazioni coordinate”.

“Con OCSE, FMI e UNOCT, l’ufficio antiterrorismo delle Nazioni Unite”, ha aggiunto il colonnello, “abbiamo stipulato importanti protocolli d’intesa finalizzati a promuovere attività formative internazionali – residenziali e in modalità e-learning – nell’ottica di alimentare una comune e condivisa cultura investigativa e di diffondere le migliori metodologie d’indagine, in special modo nei settori del contrasto all’evasione fiscale, dell’aggressione patrimoniale alla criminalità organizzata, della lotta alla corruzione e del finanziamento al terrorismo internazionale. Attività formative che hanno nella Scuola di Polizia economico-finanziaria di Ostia un affermato polo di riferimento per corsi a funzionari provenienti da molti Paesi del mondo.

Tutte queste attività richiedono, in ciascuno di noi Finanzieri, un altissimo livello di competenza e professionalità e un solido patrimonio di valori etici. A questi valori si ispira costantemente e in modo esemplare una componente che, per noi, in questo 248° Anniversario, assume un significato speciale. Si tratta dei nostri Baschi Verdi, di cui ricorrono i 50 anni dall’istituzione. Una forza di intervento duttile, poliedrica, versatile, con un ampio ventaglio di proiezioni operative: dal concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica alle funzioni di scorta e di protezione alle alte cariche dello Stato; dalle attività di controllo economico- finanziario del territorio al coinvolgimento nelle operazioni di polizia più delicate e pericolose, spesso in contesti ad alto tasso di criminalità.

Così come siamo orgogliosi dei 27 componenti dell’equipaggio del pattugliatore Monte Sperone che, nella notte dello scorso 17 febbraio, trovandosi in acque greche, al largo dell’isola di Corfù, hanno tratto in salvo i 278 passeggeri della nave Olympia, completamente avvolta dalle fiamme; anche in tal caso senso del dovere, spirito di sacrificio, fino a mettere a repentaglio la propria incolumità personale, generosità, spirito di solidarietà, coraggio e professionalità. Doti che sono valse, per ciascun componente del Monte Sperone, il conferimento della medaglia di bronzo al valore della Guardia di Finanza e che delineano il profilo di un intervento in mare destinato a rimanere per sempre legato al ricordo di questo 248° Anniversario.

Al pari di un altro evento, questa volta maturato in campo sportivo. Mi riferisco all’impresa compiuta dalla nostra Sofia Goggia alle Olimpiadi invernali di Pechino; la conquista di una medaglia d’argento a poche settimane da un grave infortunio e dopo una riabilitazione a dir poco prodigiosa. Anche qui, una straordinaria dimostrazione di forza di volontà, di tenacia e di fermezza”.

