Critiche al fatto che il Comune non sia riuscito ad aggiudicarsi nessun finanziamento per la sistemazione dei Giardini di Piazza Roma, una delle priorità dell’amministrazione Galimberti inserita anche nel programma elettorale, sono arrivate dal capogruppo della Lega Alessandro Zagni e da quello di Forza Italia Carlo Malvezzi nell’ambito dell’approvazione dell’assestamento di Bilancio 2022 – 2024 discusso oggi in consiglio comunale.

“Il Comune di Cremona non ha mai avuto così tanta disponibilità di denaro come negli ultimi due anni”, ha fatto presente Malvezzi. “I Giardini di Piazza Roma si trovano in una condizione di sostanziale degrado, disordine e sporcizia, oltre che con problemi di sicurezza. In prima battuta, per quanto riguarda il bando di Regione Lombardia sulla rigenerazione urbana del 2021, c’è stato un insuccesso nonostante una disponibilità molto alta di risorse.

Poi, sul bando del Pnrr, rimasto aperto da dicembre 2021 fino a marzo 2022, si è verificata una ulteriore bocciatura per carenze progettuali. Da una verifica sui contenuti di queste istanze, ho visto che in realtà non è stato presentato un vero e proprio progetto, ma solo scelte minimali senza un progetto di recupero di piazza Roma, senza una valutazione storica, né una proposta architettonica, o una ridefinizione funzionale. Sono tre – quattro pagine scritte un po’ di corsa e manca, ad esempio, lo studio delle evidenze storiche di quel comparto. In sostanza, ci sono tante opportunità di finanziamento, ma se non ci sono i progetti e prima ancora non ci sono le idee, ossia che cosa si vuole realizzare attraverso quel recupero, le opportunità poi scappano”.

Leggi QUI il comunicato di Forza Italia e Viva Cremona.

A ribadire il buon operato dell’amministrazione è stato invece Lapo Pasquetti, capogruppo di Sinistra per Cremona, che ha sottolineato come la progettualità su piazza Roma sia stata presentata secondo i requisiti descrittivi richiesti dal bando e quindi non fosse carente: gli approfondimenti progettuali sarebbero stati forniti successivamente. Il restyling inoltre è inserito nelle prossime annualità di bilancio.

Sul tema ha risposto anche l’assessore al Commercio e Rigenerazione Urbana Barbara Manfredini: “Non abbiamo mai smesso di lavorarci e continueremo a farlo. Per quanto riguarda il bando di Regione Lombardia, siamo rimasti fuori per soli cinque punti nella graduatoria. Inoltre l’esito è arrivato piuttosto tardi e c’è stato poco tempo per presentare la domanda a valere sui fondi del Pnrr, sempre sui temi di rigenerazione e del verde. Non intendo arrendermi sul tema Giardini e vogliamo intercettare altre risorse”.

“Occorre anche dire che è un luogo apprezzato, abitato, frequentato e ricco di eventi. Verranno inserite nuove telecamere per video sorveglianza con finanziamento regionale e nostro, collegate alla centrale operativa della polizia locale. Non ci fermiamo e intendiamo riprogettare interventi sui giardini con la rigenerazione urbana e il verde”. gbiagi

