L’attuale gestore della manutenzione nei cimiteri cremonesi, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, società cooperativa consortile, ha fatto ricorso al Tar di Brescia contro Aem e contro le due cooperative vincitrici del nuovo appalto aggiudicato una decina di giorni fa alla Cooperativa sociale Veneta onlus e alla Osiris. “Il provvedimento di aggiudicazione , secondo la cooperativa uscente è gravemente viziato per il metodo in cui è stato attribuito il punteggio e per questo si chiede l’annullamento della gara”, la motivazione del ricorso.

Il subentro delle cooperative che hanno vinto l’appalto è previsto per il primo di agosto, data che però potrebbe variare a seconda della decisione del Ta infatti nel caso in cui il tribunale amministrativo accolga il ricorso della cooperativa uscente, questa dovrà proseguire il proprio lavoro nei quattro cimiteri, nel caso in cui invece non venga accolto decadrà e come prestabilito da contratto terminerà tra qualche giorno cioè il 31 luglio. L’aggiudicazione dei lavori alle due nuove cooperative venete è stata fatta una decina di giorni fa. L’appalto prevede la manutenzione per i prossimi tre anni di tutte le attività cimiteriali e del verde nonché le pulizie nel cimitero monumentale di Cremona, e in quelli di Cavatigozzi, San Savino e Gerre Borghi. s.galli

© Riproduzione riservata