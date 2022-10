Approvato dal Consiglio Comunale l’aggiornamento al Piano delle Alienazioni che prende atto dell’avvenuto perfezionamento degli atti di vendita di alcuni beni e dell’inserimento di ulteriori cespiti, quali lo stadio di calcio Zini e l’area su cui sorge il Centro sportivo Arvedi in via Postumia. Al momento non c’è ancora una perizia (il Comune ha indetto la procedura per individuare il tecnico) ma solo un prezzo indicativo: 15 milioni di euro per lo stadio e 900mila per via Postumia, una superficie di 64.200 mq.

Inserite nel Piano anche la parte residuale delle ex Serre comunali, a margine del centro commerciale CremonaPo, per un valore di 900mila euro. Superficie netta area scoperta 6.000 mq, lorda edifici 1.100 e serre da demolire per 1300 mq per un valore di 920mila mq.

