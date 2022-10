Sosta, le decisioni nella direzione della mobilità sostenibile

Assistiamo in questi giorni a un capovolgimento della realtà dei fatti . Nessuno ha mai detto, e sfidiamo tutti a trovare non solo atti ufficiali ma neppure dichiarazioni in questo senso , che le scelte della mobilità erano la diretta applicazione dello studio del Politecnico.

Questo studio che era stato commissionato fa una bella e complessiva analisi della mobilità e sosta ed esprime considerazioni e proposte in un’ottica e in una direzione che stanno seguendo tutte le città, sia quelle più grandi che quelle di dimensioni come Cremona.



Partendo da tali argomentazioni la giunta e la maggioranza hanno scelto di fare alcune azioni, minime, ma quelle decise vanno appunto tutte nella direzione della mobilità sostenibile e del miglioramento dei servizi come l’introduzione di bus navette dai parcheggi corona al centro, proprio con l’obiettivo di rinforzare l’accesso al centro storico della citta. Ci fa piacere che questo passaggio sia stato apprezzato dai commercianti così come è stato apprezzato da parte di tanti il tentativo di favorire i parcheggi in struttura . Altre considerazioni e altri attacchi subiti appiano del tutto strumentali e partono da pregiudizi oppure fanno il processo alle intenzioni .

Chiariamo ancora una volta che non saranno applicati altri provvedimenti oltre a quelli annunciati e presentati . Punto.



E ancora ribadiamo che non aumenteranno gli stalli blu. Anzi aumenteranno i parcheggi liberi e gratuiti a disposizione dei cittadini .

Con tali scelte ci prefiggiamo l’obiettivo di favorire l’accesso al centro di cittadini cremonesi e di turisti . Continuando a fare crescere l’attrattivita di Cremona.

Ma già oggi se vogliamo essere obiettivi non possiamo non constatare che la città è piena di persone. chiunque lo vede ed è frutto di moltissimi investimenti e di una chiara idea e visione di città.

Roberto Poli

Enrico Manfredini

Lapo Pasquetti

