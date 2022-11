Sosta a Cremona: si terrà giovedi 3 novembre la commissione di Vigilanza richiesta dalle minoranze consigliari dopo la presentazione da parte dell’assessore Simona Pasquali di alcune novità che entreranno in vigore dal 1 gennaio. Due in particolare i provvedimenti contestati: un’ora sola di sosta gratuita negli stalli blu Aem a cavallo dell’ora di pranzo anziché le due ore attuali; e l’eliminazione della prima mezz’ora gratuita nel parcheggio Villa Glori.

Modifiche mal viste dagli operatori commerciali a cui ha fatto eco il capogruppo di Forza Italia Carlo Malvezzi il quale ha chiesto che queste nuove misure venissero illustrate da Aem, il gestore della sosta cittadina, insieme a Saba. In Vigilanza sarà quindi presente il direttore generale Marco Pagliarini, che sarà chiamato anche ad illustrare come sono andati i conti nei parcheggi gestiti dalla ex municipalizzata negli ultimi tre anni, in modo da chiarire quale sarebbe il vantaggio economico dell’operazione che partirà da gennaio.

Invitato anche un referente dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Cremona-Mantova, per quanto riguarda le scelte di Comune e di Arriva Spa in tema di bus e navette. Infatti un’altra novità prevista entro la fine dell’anno è l’attivazione di due bus che faranno la spola tra Foro Boario e piazzale Azzurri d’Italia ad orari cadenzati, in modo da incentivare i visitatori a lasciare l’auto nei parcheggi corona e raggiungere il centro in bus. Operazione già tentata anni fa, ma mai veramente decollata ed ora appoggiata dalle categorie del terziario purchè le corse siano gratuite e con una frequenza inferiore ai 10 minuti di attesa.

Infine, altro tema caldo della polemica innescata dalla minoranza, sono gli studi commissionati sia da Aem che dal Comune, in periodi diversi, sulle modifiche al piano della Sosta. All’assessore Simona Pasquali è stato chiesto di illustrare l’iter seguito dalla Giunta nell’adozione dei provvedimenti già assunti e in particolare entrare nel merito dell’analisi commissionata da Aem al Politecnico che introduce la possibilità di ampliare la ztl in altre aree del centro storico e di introdurre nuovi parcheggi a pagamento. Verrà infine chiesto conto degli esiti di un’altra consulenza, stavolta su via Giordano e via del Sale, affidata alla società Redas Engineering mesi fa e di cui non è più saputo nulla. gb

foto Sessa

